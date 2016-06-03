Донецк, 3 июня, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Киев продолжает игнорировать ДНР и ЛНР, не желая согласовывать с представителями республик конституционную реформу, принятие законов об амнистии и местных выборах в отдельных регионах Донбасса. Об этом говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, обнародованном сегодня, 3 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский президент мира

«В Комплексе мер четко прописано согласование всех нормативно-правовых актов с представителями ДНР и ЛНР. За полтора года мы представили массу вариантов проектов конституционных изменений и законопроекта о выборах, но реакции от украинской стороны нет и по сей день. При этом украинский парламент выносит на рассмотрение и даже принимает какие-то законы, анонсирует принятие изменений в Конституцию, якобы в рамках реализации Минских соглашений, что в реальности является откровенной ложью», — отмечается в заявлении.

В обращении говорится, что ДНР и ЛНР не признают украинские законы и, уж тем более, не станут проводить по ним местные выборы. При этом Захарченко и Плотницкий призвали Киев начать с ними прямой диалог в вопросе конституционной реформы, чтобы решить вопрос контроля российско-украинской границы.

«Мы также считаем деструктивной позицию Украины в отношении принятия изменений в основной закон страны. Принятие изменений в Конституцию Украины, не согласованных с ДНР и ЛНР, мы будем считать грубейшим нарушением Минских соглашений, что, в свою очередь, затруднит обсуждение остальных пунктов договоренностей, в том числе и контроль границы ЛНР и ДНР с Российской Федерацией», — говорится в тексте.

Главы ДНР и ЛНР также отметили, что «только согласование всех позиций представителями Народных Республик, только полное и обоюдное выполнение всех пунктов Минских соглашений сможет привести к миру на Донбассе и Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ЛНР и в ДНР организуют сбор подписей среди населения под обращением в Совбез ООН с просьбой обязать Порошенко выполнить взятые в Минске обязательства.