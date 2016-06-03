Олланд сообщил, против кого направлена натовская система ПРО
Париж, 3 июня, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что система противоракетной обороны (ПРО) НАТО направлена не против России, а преследует цель противостоять потенциальным угрозам альянса. Об этом французский президент сообщил в ходе встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, передаёт французский телеканал BFM TV.
«ПРО НАТО не направлена против России. Она предназначена только для обеспечения обороны альянса против потенциальных угроз», — сказал Олланд.
По его мнению, с Россией нужен диалог в этом направлении, чтобы «избегать недоразумений». Президент Франции напомнил, что 8−9 июня в Варшаве пройдёт саммит НАТО, в преддверии которого и должна быть внесена ясность.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня Столтенберг заявил, что, наращивая свою военную инфраструктуру в Восточной Европе, НАТО не пытается вступить в конфронтацию с Россией. Напротив, НАТО стремится не допускать конфликтов, считает Столтенберг.