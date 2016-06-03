Париж, 3 июня, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что система противоракетной обороны (ПРО) НАТО направлена не против России, а преследует цель противостоять потенциальным угрозам альянса. Об этом французский президент сообщил в ходе встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, передаёт французский телеканал BFM TV.

Missile Defense Agency Противоракетная оборона

«ПРО НАТО не направлена против России. Она предназначена только для обеспечения обороны альянса против потенциальных угроз», — сказал Олланд.

По его мнению, с Россией нужен диалог в этом направлении, чтобы «избегать недоразумений». Президент Франции напомнил, что 8−9 июня в Варшаве пройдёт саммит НАТО, в преддверии которого и должна быть внесена ясность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня Столтенберг заявил, что, наращивая свою военную инфраструктуру в Восточной Европе, НАТО не пытается вступить в конфронтацию с Россией. Напротив, НАТО стремится не допускать конфликтов, считает Столтенберг.