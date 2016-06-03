Москва, 3 июня, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать протокол к Соглашению между РФ и Сингапуром об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня. Протокол был подписан 17 ноября 2015 года, он был подготовлен на основании поручения правительства РФ от 9 сентября 2014 года о повышении эффективности привлечения финансирования на азиатских финансовых рынках.

ИА REGNUM Госдума

В документе уточняются нормы в части налогообложения процентов, для стимулирования инвестиций по государственной линии. Стороны соглашения договорились освободить от налогообложения дивиденды, выплачиваемые правительствам обеих стран и их центральным банкам. «В условиях санкций, введенных в отношении РФ Европейским союзом, США и другими государствами, данная мера позволит российским заемщикам снизить затраты по привлечению и обслуживанию кредитов сингапурских банков», — отмечается в документах правительства РФ.

Кроме того, терминология в части обмена информацией приводится документом в соответствие с международной практикой. Стороны Соглашения также зафиксировали взаимный отказ от легализации и апостилирования любых документов и информации, выдаваемых и направляемых компетентными органами для применения Соглашения.

Соглашение вступит в силу 1 января 2017 года. Ратификация протокола не потребует дополнительных финансовых расходов федерального бюджета, отмечают в правительстве РФ.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») выразил удовлетворение тем, что правительство РФ вовремя внесло документ на ратификацию. «Наконец-то мы выходим на нормальную практику и в предусмотренные законом сроки начинаем ратифицировать, а не вдогонку, когда документы уже вступают в действие», — сказал он.