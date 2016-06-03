Великий Новгород, 3 июня, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Двустороннее сотрудничество Новгородской области с Латвией развито крайне слабо. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области, об этом сегодня, 3 июня, заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин в ходе встречи с Генеральным консулом Латвийской Республики в Санкт-Петербурге Ириной Мангуле.

Флаг Латвии

Глава региона отметил, что давние внешнеэкономические связи Новгородской области с Латвией в последние годы стали значительно слабее."Мы экспортируем в Латвию продукции на сумму 25 млн долларов. Для Новгородской области — это небольшая цифра, всего 1% внешнеторгового оборота региона. Из Латвии в нашу область сейчас вообще товары практически не поступают», — заявил Сергей Митин.

При этом он заверил генконсула, что Новгородская область готова к сотрудничеству. Ирина Мангуле согласилась с тем, что сотрудничество остановилось, но сообщила о производстве в Латвии продовольственных товаров, которые не подпадают под санкции, и о возможности поставки их на новгородский рынок. Также, по её словам, позитивные перемены намечаются в сфере туризма.

Сергей Митин подчеркнул, что для Новгородской области Латвия интересна сегодня не только туризмом, но и как рынок трудовых ресурсов и новых технологий. Губернатор пояснил, что в Новгородской области действуют 24 компании с участием латвийского капитала, но их вклад в развитие региональной экономики минимальный и появление новых партнеров правительство области будет только приветствовать.

Стороны решили, что первым шагом в развитии экономического сотрудничества должна стать встреча Посла Латвийской Республики с новгородскими бизнесменами.