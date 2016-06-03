Москва, 3 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Информация СМИ о госпитализации российского актер Александра Лазарева-младшего не соответствует действительности. Об этом сообщила РИАМО представитель артиста Наталья Соболь.

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«Актер чувствует себя хорошо, с ним все в порядке, — сказала Соболь. — Актер не был госпитализирован».

Ранее ряд СМИ сообщил, что у 49-летнего актера Александра Лазарева-младшего, который якобы попал в 23-ю городскую больницу Москвы, возникли проблемы с повышенным давлением.

Напомним, артист Александр Лазарев, который работает в московском театре «Ленком», известен по ролям в таких фильмах, как: «Адмирал», «Тайна дворцовых переворотов», «Честь имею», «Хозяйка тайги», «Застава Жилина», «Террор любовью» и др.

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