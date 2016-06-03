Чебоксары, 3 июня, 2016, 14:07 — ИА Регнум. История ДТП с участием несовершеннолетнего сына главы администрации Чебоксар получила продолжение на уровне МВД по Чувашии. Недавно назначенный министр внутренних дел по региону Сергей Неяскин провёл совещание в ГИБДД и наказал ряд сотрудников за «упущения в работе по профилактике фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими такого права», сообщили ИА REGNUM в министерстве.

21.mvd.ru Глава ГИБДД Чувашии Владимир Романов и министр Сергей Неяскин

Министр обсудил вопросы безопасности дорожного движения с руководителями подразделений ГИБДД, напомнив, что задача ведомства — принять все необходимые меры для того, чтобы снизить количество происшествий на дорогах. Министр также обозначил, что необходимо усилить меры, принимаемые для обеспечения безопасности дорожного движения, снижения аварийности, а также продолжить активную работу сотрудников ГИБДД по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

В завершение рабочего совещания было обсуждено ДТП с несовершеннолетним сыном сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова, которое произошло 29 мая на площади Речников. Происшествие «выявило упущения в работе по профилактике фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими такого права», говорится в релизе. В связи с этим, министр внутренних дел по Чувашии объявил «о неполном служебном соответствии» начальнику отдела ГИБДД и командиру ОБ ДПС по Чебоксарам. За упущения в работе «по организации ежедневного контроля за подчиненными сотрудниками, проведение индивидуально-воспитательной работы и занятий по изучению нормативных актов, регламентирующих деятельность ГИБДД», объявлен строгий выговор заместителю начальника УГИБДД и выговор начальнику отдела ДПС.

Сергей Неяскин также отметил, что «в случае повторения подобных фактов, в особенности с участием детей высокопоставленных родителей, ответственные за данное направление руководители будут сняты с занимаемых должностей», сообщается в релизе.