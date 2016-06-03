Киев, 3 июня, 2016, 14:05 — ИА Регнум. На Украине мораторий на продажу земли должен длиться до конца 2016 года, а далее снятие моратория может произойти только после решения Рады и принятия соответствующего закона об обороте земель. Об этом сегодня, 3 июня, в рамках часа вопросов правительству заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Венецианов. На пашне. Весна. 1820-е

«Надо определить закон об обороте земель… Верховная рада приняла решение о продлении моратория на землю до конца 2016 года. Дальше — это будет уже вопрос Рады, какое решение она будет принимать в 2017 году. У нас есть зарегистрированный законопроект об обращении земель. Никаких решений по мораторию не может быть, пока мы не поймем все нюансы обращения с землей. Иначе это будет очень ужасная ситуация», — считает Гройсман.

По его словам, вопрос снятия моратория на продажу земли надо обсудить с украинскими собственниками земли и аграриями.

Гройсман также призвал Раду рассмотреть возможность законодательно предоставить право органам власти более оперативно реагировать на случаи ценового сговора, в частности, на розничном рынке нефтепродуктов, который в настоящее время расследует Антимонопольный комитет.

«Проблема в том, что реагирование АМК будет иметь результат через 4−6 месяцев», — считает Гройсман.

Напомним, ранее лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что проект меморандума с Международным валютным фондом якобы предусматривает отмену моратория на продажу земли уже в июне этого года. Сразу после этого Гройсман опроверг данную информацию. Однако введение полноценного рынка земли является одним из основных обязательств Украины перед МВФ — главным кредитором Киева. На необходимости разработки законодательства для запуска и функционирования рынка земли настаивает и президент страны Петр Порошенко.