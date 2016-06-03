Москва, 3 июня, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Встреча Организации стран-экспортеров нефти в Вене показала, что ОПЕК уже не выполняет свои функции и стал, по большей части, формальной тусовкой представителей нефтяных государств. Таким образом ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшковпрокомментировал сегодня, 3 июня, корреспонденту ИА REGNUM безрезультатное заседание организации 2 июня.

fortrader.org OPEC

«Сейчас я думаю, вообще никто уже ничего обсуждать не будет. А нынешняя встреча ОПЕК еще раз подтвердила, что организация уже не выполняет своих функций, для которых она создавалась. Не регулирует объемы добычи, даже внутри. Смысла в ней нет. Это чисто такой клуб по интересам стал. Ничего они уже не решают», — заявил аналитик.

По его словам в отличие от встречи в Дохе, в Вене никто не ждал, что страны ОПЕК подпишут какие-либо важные соглашения, сократят уровень добычи или хотя бы заморозят производство на том уровне, который есть. Юшков предположил, что это заседание стало более формальным, чем в Дохе:

«Скорее, это была такая более плановая встреча. Во многом для того, чтобы нивелировать негативный сектор в Дохе. В Дохе никто не договорился. Довольно скандально притом никто не договорился».

Ведущий аналитик ФНЭБ напомнил о срыве переговоров в Дохе, когда текст документа был заранее разослан всем участникам мероприятия. Все ожидали заключения соглашения, однако в ночь на начало переговоров принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд позвонил своему министру нефти и запретил ему вообще что-либо подписывать. Переговоры сорвались в самый последний момент, в результате чего мировые СМИ еще на протяжении нескольких недель обсуждали эту скандальную историю.

Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ отмечает: «Поэтому все сразу заявили: «Ну, ничего-ничего, это не катастрофа. Мы еще встретимся в рамках ОПЕК, меду собой договоримся. Потом проведем вторую встречу ОПЕК плюс не ОПЕК. Как минимум плюс Россия. И тогда все подпишем». Но на самом деле внешне от этой встречи ничего в общем-то не ожидали. Потому что противоречия, которые есть внутри самой организации, никуда не ушли. А главное, смысла подписывать в рамках ОПЕК о сокращении добычи что-то, если к этому не присоединятся и другие страны, то это вообще абсурд».

Эксперт аргументировал свою позицию тем, что сегодня ОПЕК добывает только 40% мировой добычи нефти. Поэтому ограничивать себя, когда остальные страны будут наращивать объем производства и захватывать твою долю рынка, было бы довольно нелогично, объяснил Игорь Юшков. Он также предположил, что сейчас и в скором времени тема о заморозке объемов добычи нефти на определенном уровне и вовсе канет в Лету:

«Сейчас, я думаю, вообще вопрос уходит о том, чтобы подписывать какое-то соглашении о заморозке в каком-либо формате. Ведь цены растут. Все успокаиваются и говорят: «Ладно. Вроде как стратегия Саудовской Аравии изначальная срабатывает», — высказал свою точку зрения ведущий аналитик ФНЭБ.

Он напомнил, что еще в декабре 2014 года саудовский министр нефти Али аль-Наими заявлял о том, что страна будет добывать максимум вне зависимости от цены. Чем ниже цена упадет, тем лучше. Потому что тогда, по словам аль-Наими, с рынка уйдут так называемые неэффективные производители. Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ пояснил:

«То есть сланцевая добыча, битуминозные пески в Канаде. Сейчас, действительно, падает добыча американских сланцевых проектов. Поэтому сейчас все успокаиваются и думают: «Ладно. Вроде как заявили о том, что хотим подписать, рынки отреагировали в позитиве, от $25 до $50 за баррель поднялась цена. Вот уже прекрасно», — подытожил аналитик.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на заседании Организации стран-экспортеров нефти сторонам не удалось договориться о мерах регулирования объема поставок сырой нефти и цен.

Участникам картеля не удалось достигнуть соглашения. Однако сами представители ОПЕК заявили, что организация все еще жива и работоспособна. Как сказал генеральный секретарь организации Абдалла аль-Бадри, не стоит думать, что ОПЕК мертв. «ОПЕК будет мощным», — попытался оправдать неудачные переговоры генсек картеля.