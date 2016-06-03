Челябинск, 3 июня, 2016, 13:57 — ИА Регнум. В Челябинской области трое выпускников не смогут получить аттестаты в 2016 году. Двое на русском и один на математике были замечены с телефонами на ЕГЭ. Их результаты аннулированы, без права пересдачи в этом году, — сообщила пресс-секретарь Министерства образования и науки Челябинской области Юлия Макарова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В этом году выпускные экзамены сдают около 14 тыс. школьников. Из них почти 1000 — выпускники прошлых лет. На сегодня южноуральские выпускники уже сдали русский язык и базовый ЕГЭ по математике. Профильный по математике выбрали и будут сдавать в ближайший понедельник, 6 июня, около 10 тыс. учеников. Ученики по-разному подходят к выбору ЕГЭ по математике. Кто-то сразу идет на профильный, а кто-то, опасаясь, что не сдаст, сдает и базовый, а уж потом профильный.

Также на сегодня южноуральские экзаменующиеся сдали литературу и географию.

Интересны предпочтения выпускников по дополнительным предметам. Традиционно самым популярным является предмет — обществознание. Его в качестве дополнительного предмета выбирают 54% выпускников. Следующий по популярности предмет физика, что характерно для промышленного региона. Его выбирают 27%. Затем идут биология и история — по 18%. Химию выбирают 11%. По остальным предметам проценты значительно ниже.

Напомним, выпускники сдают два обязательных ЕГЭ: по русскому и математике. В этом году ЕГЭ по математике разделен на два. Выпускники сдают базовый, а по желанию и профильный экзамен по этому предмету. После этого выпускник получает аттестат об окончании средней школы. При этом у школьников есть возможность сдать оба ЕГЭ по математике: и базовый, и профильный.

Далее, в зависимости от выбранного профильного вуза, выпускник выбирает, по каким дополнительным предметам он будет сдавать дополнительные экзамены. Количество предметов для сдачи юные челябинцы определяют самостоятельно.