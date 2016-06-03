Вашингтон, 3 июня, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Министр финансов США Джек Лью заявил 3 июня, что для того чтобы заставить Северную Корею отказаться от разработки ядерного оружия, крайне важно принять скоординированные глобальные меры, сообщает Reuters.

Rita Willaert Северная Корея

С таким заявлением чиновник выступил на встрече со своим коллегой, министром Ю Иль Хо, на которой он отметил, что Сеул и Вашингтон продолжат устанавливать те средства, с помощью которых Пхеньян получает доступ к международной финансовой системе, а также злоупотребляет ею.

Напомним, из-за проведения в январе 2016 года четвертого испытания ядерного оружия, за которым последовали пуски баллистических ракет, в отношении Пхеньяна были введены санкции.