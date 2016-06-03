Москва, 3 июня, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Президент общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман в эфире телепрограммы «Поединок» с Владимиром Соловьевым, посвященной обсуждению предложенного Кудриным «снятия геополитического напряжения» с Западом, заявил, что надо вернуть Крым, поскольку его украли у соседа.

Цитата из к/ф «ван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Отдать Кемскую волость

По его мнению, нужно «заниматься своей землей, а не захватом чужой». «Если вы украли у соседа нечто, а он при этом вам в морду не дал, то это не значит, что вы не украли», — сказал Гозман о воссоединении Крыма с Россией.

«Не надо брать то, что у соседа плохо лежит. Вот это не надо. У соседа плохо лежит, ты взял, а потом ты обижаешься, что тебя держат за грабителя. А ты б не воровал», — пояснил политик.

Власти России, по словам Гозмана, загнали страну в полную изоляцию, выгоняя ее из «европейской семьи». «Оно приносит будущее страны, качество жизни людей в жертву своим геополитическим амбициям, иллюзиям и, главное, желанию остаться у власти», — заявил Гозман, заверив зрителей, что «это пройдет».

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Напомним, ранее председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в рамках продвигаемой им стратегии стимулирования российской экономики обозначил в качестве важнейшего фактора привлечение иностранных инвестиций.

Чтобы встроиться в международные технологические цепочки и сохранять свои позиции по отношению к Западу, пусть и «на вторых ролях», «нужно снизить геополитическую напряжённость».

По мнению сторонников Кудрина, у президента России Владимира Путина есть два варианта: или продолжать отстаивать свою политическую позицию на мировой арене, или придерживаться «политической скромности и умеренного экономического роста». Президент РФ ответил Кудрину, что Россия суверенитетом не торгует.