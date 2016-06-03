Архангельск, 3 июня, 2016, 13:52 — ИА Регнум. В Архангельской области растет число обращений в лечебные учреждения региона в связи с укусами клещей. Так, только за прошлую неделю уже зарегистрировано 3958 обращений, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2014 год — 3425 обращений). Зарегистрировано 35 случаев с подозрением на клещевой вирусный энцефалит, диагноз подтвердился у одного человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

egor347 Осторожно клещи!

По информации ведомства, случаи присасывания клещей зарегистрированы практически во всех муниципальных образованиях области. Так, в Вельском районе — 608 обращений, Котласе — 323, Устьянском районе — 341, Няндомском — 287, Коношском — 254, Каргопольском — 209, Коряжме — 197, Плесецком — 180, Архангельске — 145, Виноградовском — 186, Красноборском — 186, Шенкурском — 199, Котласском — 155, Онежском — 111, Вилегодском — 129, Верхнетоемском — 107, Холмогорском — 104, Северодвинске — 100, Ленском — 60, Мирном — 40, Новодвинске — 20, Пинежском — 13, Приморском — 3.

«Зарегистрировано 35 случаев с подозрением на клещевой вирусный энцефалит (в Вельском районе — 14 случаев, в Архангельске, Шенкурском районе — по 5, в Виноградовском, Коношском, Устьянском районах — по 2, в Каргопольском, Плесецком, Холмогорском районах и городах Новодвинске, Северодвинске — по 1). Зарегистрирован 1 случай клещевого вирусного энцефалита с окончательным диагнозом, подтвержденным лабораторно. С подозрением на клещевой боррелиоз — 41 случай (в Вельском районе — 30 случаев, в Шенкурском, г. Архангельске — 3, в Виноградовском — 2, в Коношском, Котласском, Устьянском — по 1). Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита продолжается. Прививки получили 24 843 человека из 40 265, подлежащих иммунизации (вакцинация, ревакцинация), что составило 61,7%. Акарицидная обработка проведена на площади 387,8 га в местах массового отдыха и дачных участках области за исключением Лешуконского, Мезенского и Пинежского районов. Исследовано 2013 клещей, снятых с людей, из них инфицированы клещевым вирусным энцефалитом 126 (6,2%), на клещевой боррелиоз — 24 (1,2%), на моноцитарный эрлихиоз — 3 (0,1%), на гранулоцитарный анаплазмоз человека — 2 (0,1%)», — сообщали в Роспотребнадзоре.

По информации пресс-службы нацпарка «Онежское Поморье», для проведения исследований в Архангельскую область прибыла группа ученых из Москвы. Ученым предстоит сделать экологическое описание района парка «Онежское Поморье» с точки зрения возможной циркуляции вирусов, в частности, клещевого энцефалита.

Доктор биологических наук Галина Карганова сообщила, что сейчас идет распространение клещей на север. Например, в республике Карелия граница их обитания с 90-х годов расширилась почти на сто километров. В последние годы эти процессы ускорились. Вначале на территорию заносятся отдельные насекомые, потом их становится больше и тогда появляется угроза вируса энцефалита. Она отметила, что зачастую к расширению границ обитания клещей приводит деятельность человека. В частности, в местах вырубки лесов. Там земля прогревается до среднесуточной температуры от шести градусов по Цельсию, появляется трава и это становится благоприятным условием для размножения клещей.

«Сейчас мы проводим сбор полевых материалов. Далее в институте проведем их проверку на вирусы. По предварительным данным, уже можно сказать, что собранные нами на Онежском полуострове клещи не отдельные экземпляры, занесенные сюда животными, а появившиеся здесь. На основании этого уже можно прогнозировать, что их численность будет расти», — сказала Галина Карганова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число обращений, связанных с укусами клещей растет с каждым днем. По состоянию на 19 мая текущего года в регионе зарегистрировано уже 2047 обращений (по состоянию на 13 мая 2016 года — 1027 обращений). Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1444 обращения). В поликлиниках Архангельска нет бесплатной вакцины от клещевого энцефалита. Доктора предлагают сделать прививку платно за 1800 рублей. Сделать ее бесплатно могут лишь граждане, проживающие на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях (18 муниципалитетов), а также граждане, выезжающие в такие территории для выполнения определенного вида работ. К таким территориям относятся муниципальные образования Архангельской области, кроме Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, Приморского, Пинежского, Мезенского, Лешуконского районов. Всего в рамках госпрограммы в 2016 году за счет средств областного бюджета на приобретение иммунобиологических препаратов предусмотрено 29 млн рублей (2015 год — 22 млн. рублей). Для профилактики клещевого энцефалита на 2016 год закуплено 30 тыс. доз вакцины на общую сумму 12,6 млн рублей, что на 93,8% выше уровня 2015 года. В прошлом году было приобретено 17 960 доз вакцины на сумму 6,5 млн рублей.