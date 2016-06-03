Киев, 3 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Помилованная в Российской Федерации украинская военнослужащая Надежда Савченко — «фактор, с которым уже ничего нельзя сделать». Об этом сообщил украинский депутат Вадим Рабинович в интервью телеканалу «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Непростая Надежда Савченко

«Я смотрел пресс-конференцию Савченко и хочу сказать, что это общенациональный лидер, — говорит народный избранник. — С ней теперь не просто все должны считаться, а теперь она становится такой Маргарет Тэтчер украинской политики».

При этом Рабинович добавил, что на данный момент Савченко является одним из серьезнейших кандидатов в президенты Украины.

«Я думаю, что Савченко — это фактор, с которым уже ничего нельзя сделать, и я считаю, что Путин нам подсунул переворот в Украине», — отметил Рабинович.

Кроме того, украинский депутат отметил физическую форму украинской военнослужащей Савченко.

«Она (Савченко) держала 2 года сухую голодовку и приехала в отличной физической форме — не похудела, — говорит он. — Уровень ее ораторских возможностей и скорость ответа — просто уникально было. И я не понимаю, как это могло взяться из ниоткуда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая президенты РФ и Украины подписали указы о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко, осужденной в России, и граждан РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова, осужденных в Киеве.