Москва, 3 июня, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Иск к московскому правительству на сумму два миллиарда рублей подал владелец павильона у станции метро «Южная», снесённого как незаконный объект. Об этом сообщил адвокат компании ООО «Созидание» Рубен Маркарьян, передаёт радиостанция BFM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос торговых павильонов в Москве

Компания ООО «Созидание» требует возместить убытки, полученные в результате сноса. Иски направлены также в префектуру Южного административного округа Москвы и ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО».

Маркарьян отметил, что площадь снесённого помещения составляла 1,5 тыс. квадратных метров. Причём в этом здании располагался офис одного из банков Москвы.

Адвокат пояснил, что здание было построено законно: это неоднократно подтверждалось в ходе проведённых проверок. В ходе проверок было установлено, что его эксплуатация проходит с соблюдением надлежащих норм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снос павильонов в Москве начался в ночь на 9 февраля: возле нескольких станций метро начался снос торговых точек, которые в мэрии признали самостроем. Всего под снос пойдёт 97 объектов самовольного строительства.