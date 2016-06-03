Ярославль, 3 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В декабре 2016 года должен быть введен в эксплуатацию новый корпус Кривецкого дома-интерната в Мышкинском районе Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

фото с сайта Правительства Ярославской области Процесс строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов в Мышкинском районе Ярославской области

Ход строительства проинспектировал председатель правительства Ярославской области Александр Князьков. Он подчеркнул, что возведение спального корпуса специального дома-интерната для престарелых и инвалидов — чрезвычайно значимый социальный проект. Новое помещение позволит интернату расширить возможности для оказания специализированной помощи людям — теперь число пациентов возрастет.

Строительство нового спального корпуса дома-интерната на 90 мест было начато в декабре прошлого года. Сооружение будет отвечать всем современным требованиям. Кроме жилых помещений здесь будут размещены хозяйственный и медицинский блоки.

«Ликвидация старых помещений барачного типа, в которых сейчас вынуждены проживать пациенты интерната, для нас является главным итогом реализации проекта. Пожилые люди, инвалиды, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, достойны более комфортных условий», — заключил Александр Князьков.