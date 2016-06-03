Москва, 3 июня, 2016, 13:36 — ИА Регнум.



muz4in.net Морг

Правоохранители проведут доследственную проверку по фактам нарушений, изложенных в СМИ и касающихся ситуации в Царицынском морге, сообщает 3 июня Главное следственное управление СК РФ по городу Москве.

В частности, одно из СМИ опубликовало информацию о том, что работники Царицынского морга могут быть причастны к изъятию органов умерших.

При этом изъятие органов якобы происходило в соответствии с договорами, по которым различные органы отправлялись в регионы РФ. При этом за органы устанавливалась оплата в соответствии с так называемым черным рынком.

В ходе проверки будут установлены и опрошены свидетели, отмечают в СК. Итогом проверки станет принятие процессуального решения.