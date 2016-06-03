Междуреченск, Кемеровская область, 3 июня, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области троим жителям Междуреченска, производившим ремонтные работы в нежилом помещении многоэтажного дома, предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СКР. Они заключены под стражу.

Юрий Степанов. Строители. 1963

По версии следствия, 31 мая 2016 года обвиняемые пробивали проем в фасаде жилого дома. «Какой-либо проектной и иной документации необходимой для производства работ, связанных с нарушением целостности несущей конструкции стены здания, не имелось. Ремонтные работы проводились в нарушение предусмотренных для подобного вида работ правил безопасности», — отметили в ведомстве.

В результате произошло обрушение части жилого дома, с травмами различной степени тяжести в больницу госпитализировано трое жителей дома. Позже в ходе поисково-спасательных работ под завалами были обнаружены тела двух погибших жителей дома.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 31 мая в жилом пятиэтажном здании по улице Весенней обрушился подъезд. В результате обрушения здания пострадало 16 квартир, а также нежилые помещения. Власти региона решили снести дом, а собственникам квартир предоставить новое жилье. Владельцу помещения, где проводился ремонт, также предъявлено обвинение.