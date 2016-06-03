Лондон, 3 июня, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Восстановление генома собаки каменного века, жившей в Ирландии, позволило ученым сделать вывод о том, что прародиной домашних собак являются как Европа, так и Азия, сообщает журнал Science.

Лучший друг человека (Пес). Илья Репин, 1908

Исследователи из Оксфордского университета изучили кости собаки, жившей пять тыс. лет назад в районе современного Дублина. Они восстановили полный геном древней собаки с очень высокой точностью. Выяснилось, что древнеирландская собака имела совершенно другое устройство своей ДНК, чем ее современницы с Алтая, регионов Восточной Азии и собак из Восточной Евразии. Но все-таки это была именно собака, а не волк, так как у нее присутствуют гены, обуславливающие переваривание растительной пищи.

Ученые сделали вывод, что эти различия говорят о том, что собаки были одновременно приручены на всех оконечностях Евразии, но собаки «восточные» постепенно вытеснили «западных».

Британские ученые из Оксфордского университета считают, что причиной приручения собак стала их способность переваривать крахмал и другие компоненты растительной пищи, какой не обладают волки и другие хищники. Генетические и археологические данные не позволяют пока точно установить время и место первого приручения собак.