Ярославль, 3 июня, 2016, 14:14 — ИА Регнум. 3 июня в Ярославле начал свою работу XIV ежегодный региональный Гражданский форум. Основной темой мероприятия в этом году стало участие граждан в решении социально значимых проблем области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате Ярославской области.

фото со страницы Ю.Бойко в Facebook Участники XIV Гражданского форума в Ярославле

Форум посвящен проблемам развития НКО как поставщиков социальных услуг, интернет-сервисов для гражданской активности, развития гражданской активности в сельской местности и другим актуальным проблемам развития институтов гражданского общества.

«НКО являются поставщиками уникальных социальных услуг, тех, которые власть не в состоянии оказывать населению. Прекрасно, что понимание этого существует. Федеральным и региональными бюджетами предусмотрено финансирование таких программ, но механизм не отлажен. Одна из важнейших задач сегодняшнего форума — выработать такой механизм. При этом надо понимать, что речь идёт не просто о разовой системе распределения грандов, услуги НКО должны оказываться населению на постоянной основе», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Общественной палаты Ярославской области Елена Исаева.

Основные участники Гражданского форума — представители НКО Ярославской области, члены Общественных палат региона и муниципальных образований, члены общественных советов при органах исполнительной власти Ярославской области, депутаты Ярославской областной думы, представители органов государственного и муниципального управления, гражданские активисты и СМИ.

Организаторы форума предлагают участникам создать коллективную инсталляцию «Хочу и предлагаю». Для этого необходимо «дополнить тематическими фотографиями палитру гражданских проектов региона и оценить масштаб вклада общественников в жизнь Ярославской области».