Киев, 3 июня, 2016, 13:24 — ИА Регнум. За время вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 9350 человек, еще более 21 500 получили ранения. Об этом сообщается в докладе по Украине верховного комиссара ООН по правам человека.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

«По меньшей мере 9 371 человек были убиты и 21 523 получили ранения на востоке Украины с начала конфликта, начавшегося в середине апреля 2014 г.», — говорится в документе.

При этом помощник Генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович отмечает, что ситуация в Донбассе по-прежнему остается весьма тревожной.

«Без дополнительных усилий и креативных решений по выполнению Минских соглашений, она (ситуация) может перерасти в затяжной конфликт», — добавил он.

По его словам, конфликт на востоке Украины может привести к тяжелым последствиям для гражданского населения, которое и так уже перенесло ужасные страдания.

Читайте также: Украина призывает ООН изучить проблему сексуального насилия в Донбассе

Читайте также: НАТО и Украина обсудили «сложности» с реализацией Минских договоренностей