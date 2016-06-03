Рига, 3 июня, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Глава группы компаний «Миэль», работающей в сфере недвижимости, Григорий Куликов арестован в Юрмале (Латвия), передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Арест

Куликова задержали сегодня, 3 июня, после того, как Генпрокуратура направила в Ригу соответствующий запрос. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Куликов обвиняется в мошенничестве. Следствие располагает данными, что глава компании «Миэль» похитил более 85 млн рублей у юридических и физических лиц.

Ранее сообщалось, что решение об аресте Куликова было вынесено заочно. В розыск Куликов был объявлен в 2014 году, причём по линии Интерпола его искали с сентября прошлого года.

Пресс-служба ГК «МИЭЛЬ» сообщает: «Корпоративный конфликт с бывшим топ-менеджером, следствием которого является все происходящее, не исчерпан, но к текущей деятельности группы компаний никакого отношения не имеет. Григорий Куликов уже более года сознательно дистанцировался от оперативного управления, ключевые направления ведут управляющие партнеры: Владимир Яхонтов, Марина Толстик, «МИЭЛЬ-Франчайзинг» и «МИЭЛЬ-Новостройки» возглавляют Роман Мурадян и Наталья Шаталина. Председателем Правления ГК «МИЭЛЬ» более 3 лет является Оксана Вражнова. Группа компаний работает и будет работать в штатном режиме».