Афины , 3 июня, 2016, 13:23 — ИА Регнум. По меньшей мере 700 человек находилось на лодке, затонувшей у побережья острова Крит 3 июня, заявили в международной организации по миграции. Об этом сообщает Le Parisien.

Канонерская лодка «Дождь»

«Более 250 человек было спасено у побережья острова Крит после затопления лодки, направляющейся от берегов Африки с по меньшей мере 700 мигрантами на борту», — говорится в заявлении международной организации.

Напомним, лодка с неустановленным количеством мигрантов затонула 3 июня у берегов греческого острова Крит, тогда береговой охране стране удалось спасти по меньшей мере 250 человек.

Первоначально моряки не предполагали, что на борту лодки могло находиться столь большое число мигрантов.