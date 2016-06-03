Волгоград, 3 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В Волгограде неизвестные разбили памятник Владимиру Ленину, установленный в Краснооктябрьском районе. О ЧП жители района сообщили 3 июня в социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

В. И. Ленин в Смольном. Исаак Бродский, 1930

У гипсового Ленина, судя по фотографиям, которые размещают жители в своих сообщениях, проломлена голова.

Памятник Ленину, установленный на улице Кузнецова, как поясняют местные СМИ, был создан 1950-х годах. Как пишет «ВолгоградNews», появление бюста напрямую связывали с восстановлением города после Великой Отечественной войны. Заботу о памятнике взяли на себя местные жители — его красили, благоустраивали территорию и даже приносили к нему цветы.

Будет ли восстановлен поврежденный памятник, и если да, то кто возьмет на себя эту заботу — пока неизвестно.