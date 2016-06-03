Москва, 3 июня, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В Москве в День русского языка, 6 июня, организуют 270 праздничных мероприятий. Как сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы, программу подготовили парки, кинотеатры, библиотеки и культурные центры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обложка учебника по русскому языку

Также в этот день москвичи отметят 217-ю годовщину со дня рождения великого писателя Александра Пушкина. Все желающие смогут бесплатно посетить Государственный музей А. С. Пушкина.

Будут площадки и под открытым небом: в «Кинолектории» покажут мультипликационные ленты, созданные по мотивам произведений великого поэта.

Кроме того, можно будет посетить площадку «Москва — город книг» на книжном фестивале «Красная площадь».

Напомним, в Москве с 3 по 6 июня проходят спектакли, концерты, лекции и встречи с известными деятелями культуры в рамках второго книжного фестиваля «Красная площадь».