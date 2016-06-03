В Петербурге готовят заявку на референдум о «мосте Кадырова»
Санкт-Петербург, 3 июня, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Заявку на проведение городского референдума о присвоении мосту на юго-западе Петербурга имени Ахмата Кадырова могут передать в горизбирком уже в среду, 8 июня. Об этом сегодня, 3 июня, сообщил член бюро партии «Яблоко» Анатолий Голов, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Голова, инициативная группа соберется во вторник, 7 июня, и оформит соответствующий документ.
Напомним, имя первого президента Чеченской республики предлагают присвоить введенной в строй 1 мая переправе через Дудергофский канал в Красносельском районе. На портале Change.org петицию против этого решения подписали уже более 67 тыс. человек. В понедельник, 6 июня, на Марсовом поле в 19:00 состоится согласованный митинг против появления «моста Кадырова» на карте Петербурга.
По мнению Анатолия Голова, директива о таком названии могла быть спущена сверху, из Москвы. «Мол, сейчас мы по-быстрому подальше от центра назовем, и люди это съедят. А петербуржцы почувствовали себя оскорбленными. Власти привыкли не обращать внимание на избирателей. Это не преступление, это глупость и ошибка, патологическое неуважение к гражданам», — подчеркнул Голов.
Он добавил, что, если в ходе референдума большинство горожан выскажутся за мост Кадырова, то это снимет все вопросы. «В маленькой Швейцарии в год проходит по несколько тысяч референдумов, это выражение прямой демократии. У нас последний проводился 25 лет назад — о переименовании Ленинграда. Если швейцарцы могут, можем и мы», — заявил «яблочник».
Анатолий Голов заметил, что мост через Дудергофский канал разумно было бы назвать в честь, например, автора блокадного дневника, школьницы Тани Савичевой, так как в этом районе названия всех объектов имеют отношение к Великой Отечественной войне.
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С ним согласился краевед, член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев. Он утверждает, что в протесте против предлагаемого названия нет и не должно быть никакой политической оценки деятельности первого президента Чечни. Ерофеев напомнил, что депутат Заксобрания Виталий Милонов уже предлагал назвать в честь Ахмата Кадырова улицу, но ему было отказано — в том числе и губернатором — в связи с тем, что Кадыров не имел отношения к Петербургу.
«Можно было бы назвать так Центр национальной культуры Чеченской республики, если имя Кадырова сегодня является таким объединяющим. Если у нас есть какие-то трения между регионами, а они, конечно, существуют, и нужно протянуть руку дружбы. Но мост на юго-западе — это самый неудачный вариант, так как там всё связано с героями Великой Отечественной войны, защитой Ленинграда: маршал Захаров, Кузнецов, адмирал Трибуц, Коновалов. Не надо смешивать борьбу с терроризмом XXI века с Великой Отечественной», — сказал Ерофеев.
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Напомним, 30 мая Топонимическая комиссия Петербурга собралась на закрытое заседание, на котором рекомендовала губернатору назвать мост через Дудергофский канал в честь Ахмата Кадырова. Из 24 членов комиссии на заседание пришли 17 человек, из них 9 поддержали идею, инициатором которой выступили общественные организации «Милосердие», «Невские берега» и «Сильная Россия».
По словам Ерофеева, у решения Топонимической комиссии «нет никакого официального обоснования», и по непонятной причине никто из представителей чеченской диаспоры ранее не выступал с инициативой появления «моста Кадырова», хотя по просьбе ветеранов Грозного в городе появилась улица имени первого чеченского летчика Даши Акаева, участника Великой Отечественной и командира 35-го штурмового авиаполка 9-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Краснознаменного Балтийского флота.
«Здесь мы получили ходатайство от непонятных общественных организаций, на письмах даже не было обратного адреса, чтобы с ними связаться, но зато на всех стояла резолюция «рассмотреть», — заметил Алексей Ерофеев.
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Добавим, председатель спортивного движения «Сильная Россия» Константин Блохин подчеркивает, что сам он не настаивал на присвоении имени Ахмата Кадырова именно мосту в Красносельском районе, а предложил просто увековечить память чеченского президента на карте Петербурга, так как это город федерального значения, «центр культуры, знаний и сохранения национальной истории», поэтому с ним так или иначе связано всё, происходящее в России.
«Тем более, в свете последних событий в ряде соседних государств, в этом не простом периоде, когда наша страна и наш народ подвергается нападкам со стороны агрессивно настроенных игроков мировой политике, нам особенно важно укрепление национального единства между народами Российской Федерации, которое несёт взаимоуважение и тесное сотрудничество между регионами страны», — говорится в письме Блохина, поступившем в ИА REGNUM. Общественник добавил, что роль и место Ахмата Кадырова в новейшей истории страны, его личность в целом уже обсуждалась «вдоль и поперек».
«Он был врагом, но стал другом и верным слугой отечества, за что поплатился жизнью. Указом президента — он Герой России посмертно. Мне довелось бывать в Чечне и я не понаслышке знаю то горе, которое пережили люди, и жители республики, и военнослужащие российских войск. Мы были в республике после войны, и я видел как рады люди, что к ним приезжают из других регионов России, рады, что их признают частью России. И предложенная инициатива это не столько дань памяти первому президенту Чечни, сколько дань миру внутри России», — подчеркнул Блохин.