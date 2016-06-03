Санкт-Петербург, 3 июня, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Заявку на проведение городского референдума о присвоении мосту на юго-западе Петербурга имени Ахмата Кадырова могут передать в горизбирком уже в среду, 8 июня. Об этом сегодня, 3 июня, сообщил член бюро партии «Яблоко» Анатолий Голов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Павловский ИА REGNUM Мост через Дудергофский канал, который предлагают назвать именем Ахмата Кадырова

По словам Голова, инициативная группа соберется во вторник, 7 июня, и оформит соответствующий документ.

Напомним, имя первого президента Чеченской республики предлагают присвоить введенной в строй 1 мая переправе через Дудергофский канал в Красносельском районе. На портале Change.org петицию против этого решения подписали уже более 67 тыс. человек. В понедельник, 6 июня, на Марсовом поле в 19:00 состоится согласованный митинг против появления «моста Кадырова» на карте Петербурга.

По мнению Анатолия Голова, директива о таком названии могла быть спущена сверху, из Москвы. «Мол, сейчас мы по-быстрому подальше от центра назовем, и люди это съедят. А петербуржцы почувствовали себя оскорбленными. Власти привыкли не обращать внимание на избирателей. Это не преступление, это глупость и ошибка, патологическое неуважение к гражданам», — подчеркнул Голов.

Он добавил, что, если в ходе референдума большинство горожан выскажутся за мост Кадырова, то это снимет все вопросы. «В маленькой Швейцарии в год проходит по несколько тысяч референдумов, это выражение прямой демократии. У нас последний проводился 25 лет назад — о переименовании Ленинграда. Если швейцарцы могут, можем и мы», — заявил «яблочник».

Анатолий Голов заметил, что мост через Дудергофский канал разумно было бы назвать в честь, например, автора блокадного дневника, школьницы Тани Савичевой, так как в этом районе названия всех объектов имеют отношение к Великой Отечественной войне.

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С ним согласился краевед, член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев. Он утверждает, что в протесте против предлагаемого названия нет и не должно быть никакой политической оценки деятельности первого президента Чечни. Ерофеев напомнил, что депутат Заксобрания Виталий Милонов уже предлагал назвать в честь Ахмата Кадырова улицу, но ему было отказано — в том числе и губернатором — в связи с тем, что Кадыров не имел отношения к Петербургу.

«Можно было бы назвать так Центр национальной культуры Чеченской республики, если имя Кадырова сегодня является таким объединяющим. Если у нас есть какие-то трения между регионами, а они, конечно, существуют, и нужно протянуть руку дружбы. Но мост на юго-западе — это самый неудачный вариант, так как там всё связано с героями Великой Отечественной войны, защитой Ленинграда: маршал Захаров, Кузнецов, адмирал Трибуц, Коновалов. Не надо смешивать борьбу с терроризмом XXI века с Великой Отечественной», — сказал Ерофеев.

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Напомним, 30 мая Топонимическая комиссия Петербурга собралась на закрытое заседание, на котором рекомендовала губернатору назвать мост через Дудергофский канал в честь Ахмата Кадырова. Из 24 членов комиссии на заседание пришли 17 человек, из них 9 поддержали идею, инициатором которой выступили общественные организации «Милосердие», «Невские берега» и «Сильная Россия».

По словам Ерофеева, у решения Топонимической комиссии «нет никакого официального обоснования», и по непонятной причине никто из представителей чеченской диаспоры ранее не выступал с инициативой появления «моста Кадырова», хотя по просьбе ветеранов Грозного в городе появилась улица имени первого чеченского летчика Даши Акаева, участника Великой Отечественной и командира 35-го штурмового авиаполка 9-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Краснознаменного Балтийского флота.

«Здесь мы получили ходатайство от непонятных общественных организаций, на письмах даже не было обратного адреса, чтобы с ними связаться, но зато на всех стояла резолюция «рассмотреть», — заметил Алексей Ерофеев.

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Добавим, председатель спортивного движения «Сильная Россия» Константин Блохин подчеркивает, что сам он не настаивал на присвоении имени Ахмата Кадырова именно мосту в Красносельском районе, а предложил просто увековечить память чеченского президента на карте Петербурга, так как это город федерального значения, «центр культуры, знаний и сохранения национальной истории», поэтому с ним так или иначе связано всё, происходящее в России.

«Тем более, в свете последних событий в ряде соседних государств, в этом не простом периоде, когда наша страна и наш народ подвергается нападкам со стороны агрессивно настроенных игроков мировой политике, нам особенно важно укрепление национального единства между народами Российской Федерации, которое несёт взаимоуважение и тесное сотрудничество между регионами страны», — говорится в письме Блохина, поступившем в ИА REGNUM. Общественник добавил, что роль и место Ахмата Кадырова в новейшей истории страны, его личность в целом уже обсуждалась «вдоль и поперек».

«Он был врагом, но стал другом и верным слугой отечества, за что поплатился жизнью. Указом президента — он Герой России посмертно. Мне довелось бывать в Чечне и я не понаслышке знаю то горе, которое пережили люди, и жители республики, и военнослужащие российских войск. Мы были в республике после войны, и я видел как рады люди, что к ним приезжают из других регионов России, рады, что их признают частью России. И предложенная инициатива это не столько дань памяти первому президенту Чечни, сколько дань миру внутри России», — подчеркнул Блохин.