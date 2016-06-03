Ереван, 3 июня, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ по нагорно-карабахскому Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США), Пьер Андриё (Франция) в ходе встречи с главами МИД Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым, на которых присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, обсудили с министрами выполнение решений, принятых на саммите в Вене, а также представили им проекты по расширению представительства председателя организации в регионе и созданию группы по расследованию инцидентов, говорится в заявлении сопредседателей, распространенном 3 мая.

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«Сопредседатели представили министрам для рассмотрения проекты документов о расширении существующего офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и создании механизма ОБСЕ по расследованию инцидентов», — говорится в сообщении.

В нём также уточняется, что министры, в свою очередь, подтвердили договоренность президентов стран о следующем раунде переговоров, который пройдет в июне, для возобновления переговоров о всеобъемлющем урегулировании конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Брюсселе состоялась встреча сопредседателей МГ ОБСЕ с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, a 2 июня в Париже посредники провели аналогичную встречу с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.