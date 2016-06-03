Москва, 3 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Политолог, лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире телепрограммы «Поединок» с Владимиром Соловьевым, посвященной предложению Кудрина «снять геополитическое напряжение» с Западом, заявил, что предложение обменять суверенитет на иностранные инвестиции, «во-первых, аморально — это и есть продажа первородства за чечевичную похлебку, во-вторых — бессмысленно».

Маттиас Стомер. Исав продает право первородства за чечевичную похлебку. 1599

По его словам это бессмысленно, потому что никогда никто из тех, кто поступался суверенитетом, никаких настоящих стратегических инвестиций не получал.

«Мы прекрасно понимаем, что любая уступка в суверенитете, то есть национальной независимости, приводит только к тому, что страна становится зависимой, а когда она становится зависимой — её потом разоряют», — сказал политолог.

Говоря об инвестициях в обмен на суверенитет, на чем настаивал Кудрин, Кургинян попросил привести в пример хотя бы одну страну, когда в обмен на суверенитет были получены инвестиции.

«Всегда было по-другому: как только уступали в суверенитете, то есть в независимости, вклинивались, создавали разорительную модель, высасывали всё, а потом обрушали. И это раз за разом так повторяется», — пояснил лидер движения «Суть времени».

Только устойчивые государства, защищающие свой суверенитет, по-настоящему обеспечивают стратегические инвестиции:

«Сначала государство объявляет стратегический курс и начинает инвестировать то, что нужно в целях развития, потом к нему подключается местный бизнес, — только поняв, что государство абсолютно решительно ‑ и только потом приходят иностранцы». В качестве примера он привел ситуацию в Китае, когда западные инвестиции начались после площади Тяньаньмэнь.

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Тогда китайскую «уличную перестройку» предотвратили войска народно-освободительной армии Китая и правоохранительные службы, которые подавили попытки раскачать государство, а власти страны объявили стратегический курс. «И тут же побежали иностранцы. Почему? Потому что они поняли: суверенитет не уступают, государство сильное, государство объявило реформы. Тут же начались инвестиции», — пояснил Кургинян.

«Вот это есть китайский курс. Ни под кого не ложились», — сказал политолог, напомнив, как в это же время глава СССР Михаил Горбачев раскачивал страну, идя на уступки Западу в обмен на обещания «инвестиций».

Напомним, ранее председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в рамках продвигаемой им стратегии стимулирования российской экономики обозначил в качестве важнейшего фактора привлечение иностранных инвестиций.

Чтобы встроиться в международные технологические цепочки и сохранять свои позиции по отношению к Западу, пусть и «на вторых ролях», «нужно снизить геополитическую напряжённость».

По мнению сторонников Кудрина, у президента России Владимира Путина есть два варианта: или продолжать отстаивать свою политическую позицию на мировой арене, или придерживаться «политической скромности и умеренного экономического роста».