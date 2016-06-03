Кургинян: инвестиции в обмен на суверенитет — это аморально и бессмысленно
Москва, 3 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Политолог, лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире телепрограммы «Поединок» с Владимиром Соловьевым, посвященной предложению Кудрина «снять геополитическое напряжение» с Западом, заявил, что предложение обменять суверенитет на иностранные инвестиции, «во-первых, аморально — это и есть продажа первородства за чечевичную похлебку, во-вторых — бессмысленно».
По его словам это бессмысленно, потому что никогда никто из тех, кто поступался суверенитетом, никаких настоящих стратегических инвестиций не получал.
«Мы прекрасно понимаем, что любая уступка в суверенитете, то есть национальной независимости, приводит только к тому, что страна становится зависимой, а когда она становится зависимой — её потом разоряют», — сказал политолог.
Говоря об инвестициях в обмен на суверенитет, на чем настаивал Кудрин, Кургинян попросил привести в пример хотя бы одну страну, когда в обмен на суверенитет были получены инвестиции.
«Всегда было по-другому: как только уступали в суверенитете, то есть в независимости, вклинивались, создавали разорительную модель, высасывали всё, а потом обрушали. И это раз за разом так повторяется», — пояснил лидер движения «Суть времени».
Только устойчивые государства, защищающие свой суверенитет, по-настоящему обеспечивают стратегические инвестиции:
«Сначала государство объявляет стратегический курс и начинает инвестировать то, что нужно в целях развития, потом к нему подключается местный бизнес, — только поняв, что государство абсолютно решительно ‑ и только потом приходят иностранцы». В качестве примера он привел ситуацию в Китае, когда западные инвестиции начались после площади Тяньаньмэнь.
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Тогда китайскую «уличную перестройку» предотвратили войска народно-освободительной армии Китая и правоохранительные службы, которые подавили попытки раскачать государство, а власти страны объявили стратегический курс. «И тут же побежали иностранцы. Почему? Потому что они поняли: суверенитет не уступают, государство сильное, государство объявило реформы. Тут же начались инвестиции», — пояснил Кургинян.
«Вот это есть китайский курс. Ни под кого не ложились», — сказал политолог, напомнив, как в это же время глава СССР Михаил Горбачев раскачивал страну, идя на уступки Западу в обмен на обещания «инвестиций».
Напомним, ранее председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в рамках продвигаемой им стратегии стимулирования российской экономики обозначил в качестве важнейшего фактора привлечение иностранных инвестиций.
Чтобы встроиться в международные технологические цепочки и сохранять свои позиции по отношению к Западу, пусть и «на вторых ролях», «нужно снизить геополитическую напряжённость».
По мнению сторонников Кудрина, у президента России Владимира Путина есть два варианта: или продолжать отстаивать свою политическую позицию на мировой арене, или придерживаться «политической скромности и умеренного экономического роста».