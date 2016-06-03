Москва, 3 июня, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Все желающие прочитать трёхтомник речей президента РФ Владимира Путина могут сделать это на сайте президента. Об этом 3 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Не обязательно ждать выхода книг, они доступны на президентском сайте и желающие могут их посмотреть и в архиве, и в режиме реального времени, но в любом случае некая систематизация выступлений президента для тех, кто этим интересуется — это всегда позитивно», — сказал Песков.

По его словам, на книжном фестивале «Красная Площадь» «будут представляться и другие книги о президенте, которые выходили как у нас в стране, так и за рубежом».

Песков отметил, что всё это «позитивно и естественно», поскольку «президент Путин с его рекордным уровнем популярности, рекордным уровнем доверия, которое оказывает ему население, причем, не только в стране, но и за рубежом — он не может не оставлять след в истории нашей страны, в истории мировых дел».

Напомним, в Москве в рамках книжного фестиваля «Красная Площадь» состоится презентация трёхтомного издания, в которое включены выступления президента РФ Владимира Путина за последние 15 лет. Трёхтомник получил название «Прямая речь».

В данный сборник включены все послания главы государства Федеральному Собранию в период с 2000 по 2015 годы, ключевые заявления, различные интервью и ответы на вопросы СМИ, а также выступления на международных форумах и встречах с лидерами и правительствами других государств.

По словам издателей, все три тома — это «скрижали, на которые занесены события из истории России».