Москва, 3 июня, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Начало учений НАТО в Балтийском море запланировано на сегодня, 3 июня. В Таллин уже прибыл флагманский корабль шестого флота США «Маунт Уитни», передаёт телеканал «Россия 24».

drachen-haus.de Военные корабли в море

Учения Bаltops-2016 будут проходить до 19 июня. В них примут участие корабли 18 стран НАТО — всего 50 судов.

Манёвры будут проходить у берегов Швеции, Дании и Польши при участии американских стратегических бомбардировщиков Б-52, передаёт радиостанция «Эхо Москвы». Отмечается, что пилоты поенных самолётов США рассчитывают поучить опыт в использовании военных баз Евросоюза.

Ситуаицю прокомментировал первый заместитель председателя Комитета по обороне в Госдуме Андрей Красов. По его мнению, Москве в ответ на активность НАТО нужно увеличить число своих учений, пишет «Парламентская газета».

«Как бы нас ни уговаривали, что НАТО — оборонительная организация, я думаю, что эти учения направлены против России», — сказал он.