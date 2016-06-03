Вологда, 3 июня, 2016, 13:02 — ИА Регнум. ОНФ составил карту закредитованности населения на основе данных Росстата и Банка России. Сейчас размер среднего домохозяйства в Вологодской области составляет 2,4 человека. Среднегодовой доход каждого домохозяйства Вологодской области достигает 656 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ОНФ.

credit-help.biz На крючке

При этом кредитная задолженность средней вологодской семьи — 177 тысяч рублей (просроченная — 8,2%). В целом просроченная задолженность по потребительским кредитам на Вологодчине выросла с начала года с 19,2 до 20,4%. Такую же динамику показывают и просроченные долги по автокредитованию (рост с 9,5 до 10,8%)

«Рост просроченной задолженности связан с тем, что реальные доходы населения еще в минувшем году упали, инфляция растет. Следовательно, растут и расходы. Но не у всех есть деньги покрывать уже имеющиеся кредиты. Отсюда и просрочка. При этом высокие ставки по кредитным картам и потребкредитам выросли, что мешает брать новые кредиты. Этим объясняется снижение кредитной активности вологжан», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель вологодского аналитического агентства Илья Мезинцев.

По словам Мезинцева, достигнув критического уровня по долгам, вологжане часто начинают обращаться в микрофинансовые организации, где еще выше процент за использование кредитами. Эта тенденция тоже вносит свою лепту в увеличение общей просроченной задолженности.

Добавим, что в Северо-Западном округе средний депозит семьи составляет 452,1 тысячи рублей. В Вологодской области этот показатель гораздо ниже — 242 тысячи.

По данным Банка России, совокупная кредитная задолженность россиян на 1 апреля 2016 года составила 10,52 трлн рублей. Это на 1% меньше по сравнению с началом года (10,63 трлн руб.), и на 3,5% — по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (10,9 трлн руб.). При этом совокупная просроченная задолженность составила 887,2 млрд руб., увеличившись на 3% с начала года.