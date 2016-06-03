Калуга, 3 июня, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Коллектив центральной районной больницы Бабынинского района Калужской области обратился в региональное отделение ОНФ с просьбой разобраться в несправедливых и ущемляющих права фактах при формировании рабочей нагрузки и заработной платы.

ktovmedicine.ru Коллектив ЦРБ калужского Бабынино

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM активист ОНФ Владимир Потапов, в обращении медиков изложены претензии, основные из которых относились к огромной диспропорции в размерах оплаты труда и стимулирующих выплатах между большей частью коллектива и отдельных сотрудников.

Активисты ОНФ обратились с запросом в районную прокуратуру на предмет проверки данной информации, а также в областной профсоюз работников здравоохранения.

«В Бабынинской ЦРБ действительно существовала порочная практика, при которой труд части работников оплачивался значительно ниже другой, при этом рабочая нагрузка «обделенных» была выше. Неправомерный механизм был прописан в коллективном договоре, который был также принят при крайне сомнительных обстоятельствах. После проведенных встреч и совещаний с коллективом ЦРБ подготовлен новый коллективный договор, в котором заработная плата и вознаграждение за труд будут устанавливаться в зависимости от квалификации работника, сложности, качества, количества и условий выполняемой работы. В течение двух месяцев после подписания документ вступит в силу, о чем работники проинформированы», — заявила, руководитель профсоюзного комитета работников здравоохранения Калужской области Лидия Галкина.

Между тем, по итогам организованной прокурорской проверки подтвердились факты оказания некоторым врачам материальной помощи, не предусмотренной коллективным договором. В результате этих непомерных выплат не хватало средств для выплаты стимулирующих выплат основной части коллектива. Кроме того, как выясняли правоохранители, нормирование труда руководителем учреждения или не проводилось, или носило формальный характер.

Итогом проверки стало кадровое решение — прекращение трудовых отношений с главным врачом больницы.