Калининград, 3 июня, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Оперативники ФСБ провели спецоперацию в Калининградском магистральном сортировочном центре, выявив более 30 почтовых отправлений с огнестрельным оружием. Как сообщили сегодня, 3 июня, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ведомства, посылки следовали из Калининграда в различные регионы Российской Федерации.

УФСБ по Калининградской области Изъятое из калининградских посылок оружие

Среди изъятого — револьверы, магазины, боеприпасы и другие составные части огнестрельного оружия.

В УФСБ подчеркнули, что подобные операции будут иметь систематический характер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ноябре 2015 года калининградские чекисты задержали более 60 бандеролей, изъяв пять гранат, 13 пистолетов и 17 кинжалов.