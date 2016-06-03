Екатеринбург, 3 июня, 2016, 13:19 — ИА Регнум. На 15 стройплощадках Екатеринбурга выявлено порядка 80 нарушений. Были нарушены требования промышленной безопасности, строительных требований и норм охраны труда. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Михаил Мякишев.

picsfab.com Башенный кран на стройплощадке

Проверочные мероприятия были инициированы после падения в феврале стрелы башенного крана на жилой дом. По итогам проверки в отношении подрядных организаций и их руководителей было возбуждено 60 административных дел и вынесено свыше 20 предписаний.

По словам Михаила Мякишева особо грубых нарушений выявлено не было, и работа стройплощадок не приостанавливалось. В основном, нарушения касались сферы охраны труда. В частности, у сотрудников отсутствовали защитные средства и не все работники имели отметки о прохождении медицинского осмотра.

Также было отмечено, что на сегодняшний день государственные органы надзора не осуществляют акты приёмки вводимых в эксплуатацию башенных кранов. Таким образом, вся ответственность за работу данной техники лежит на строительных подрядных организациях. Данная ситуация сложилась после того, как в 2015 году были приняты новые правила промышленного строительства и многие проверки стали добровольными. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника отдела строительного надзора за объектами жилья департамента государственного жилищного и строительного контроля Свердловской области Алина Фролова.

Во второй половине года сотрудники надзорных органов намерены провести проверки стройплощадок в Свердловской области. Всего запланировано проверить порядка 10−15 объектов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 февраля 2016 года Екатеринбурге рухнула стрела башенного крана на стройке жилого дома. В результате погиб машинист крана. По данному факту была организована проверка, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже было принято решение о проведении совместных проверок Госжилстройнадзором и территориальным управлением Ростехнадзора строительных площадок. Особое внимание было уделено «точечной» застройке, при которой башенные краны стоят в непосредственной близости от жилых домов.