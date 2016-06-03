Ростов-на-Дону, 3 июня, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Сдача единого государственного экзамена по математике в Ростовской области прошла без срывов и скандалов. Только один выпускник из 14 тыс. сдающих попытался воспользоваться подготовленной шпаргалкой, за что и был удален из аудитории. Как проинформировали ИА REGNUM 3 июня в региональном министерстве общего и профессионального образования, для проверки знаний накануне было открыто 107 пунктов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Напомним, что базовый уровень «царицы наук» позволяет получить аттестат о среднем общем образовании и даёт возможность поступить в вуз на гуманитарные факультеты. Для этого достаточно получить удовлетворительную оценку.

Как справились выпускники с 20 заданиями, будет известно 15 июня. Поулчить информацию можно будет и через приложение, установленное на мобильном телефоне.

Подробнее: Результаты ЕГЭ выпускники Дона смогут узнать через смартфон

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при сдаче ЕГЭ по русскому языку в Ростове-на-Дону разгорелся скандал. Для нескольких выпускников не хватило бланков для выполнения задания «С», которое предполагает развернутый ответ. Как прокомментировали ситуацию в Рособрнадзоре, это означает только то, что школьники стали лучше учиться, так как к сдаче ЕГЭ было подготовлено достаточное количество экзаменационных листов.

Впрочем, негативной стороной этой истории стала необходимость для нескольких выпускников написать ЕГЭ по русскому языку в резервный день — 24 июня.