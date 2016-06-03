Саратов, 3 июня, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области обнаружили склад, на котором незаконно изготавливалась и хранилась фальсифицированная алкогольная продукция с поддельными федеральными специальными марками и этикетками различных брендов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полиции региона.

mail.yandex.ru Подпольный цеха по производству фальсифицированного алкоголя

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.7 КоАП Российской Федерации. В настоящее время продолжается проверка, устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту фальсифицированного алкоголя. Изъятая продукция передана на ответственное хранение.