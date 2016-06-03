Москва, 3 июня, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, и именно с этих позиций следует рассматривать позицию официальной Москвы относительно выборов в США. Об этом 3 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Raymond Cunningham Кремль

«Я хочу вам напомнить последовательную позицию президента Владимира Путина на этот счет, которая заключается в том, что у России есть выгодное отличие от ряда стран — мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств», — сказал Песков.

По его словам, Кремль полагает, что «наилучшим кандидатом в президенты США будет тот, за которого проголосует большинство американцев при всех особенностях электоральной системы Соединенных Штатов».

Напомним, ранее Хиллари Клинтон заявила, что избрание Дональда Трампа президентом страны для США опасно, так как он «будет представлять угрозу для национальной безопасности». Свои выводы она сделала на основе взглядов Трампа. Его высказывания делаются «не просто в риторике распри». «Это очень опасно», — считает Клинтон.