Киев, 3 июня, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Информация бывшего главы Государственной пенитенциарной службы Украины Сергея Старенького о бунте в Кировоградской исправительной колонии № 6 не соответствует действительности. Об этом, как передает Корреспондент.net, сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтСУ).

Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

«Это недостоверная информация, наши пресс-офицеры в области будут писать опровержение по поводу этой информации», — отмечают в пресс-службе.

3 июня бывший глава ГПтСУ Сергей Старенький на своей странице в Facebook сообщил, что в Кировоградской области Украины в исправительной колонии №6 взбунтовались заключенные.

«Настоящий бунт, когда нападают на сотрудников, забирают ключи и спецсредства, открывают или выламывают все двери», — написал мужчина.

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