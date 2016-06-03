Киев, 3 июня, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Депутат украинского парламента от партии «Батькивщина» Надежда Савченко, 25 мая вернувшаяся из России после помилования президентом РФ Владимиром Путиным, и депутат от Радикальной партии Юрий Шухевич зарегистрировали проект постановления, в котором предлагается отменить судебную реформу, пишет «Украинская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

Первый в карьере депутата Савченко документ подобного рода называется «Проект постановления об отмене решения Верховной рады Украины от 2 июня 2016 о принятии за основу и в целом проект закона о судоустройстве и статусе судей». Документ под номером 4734-П зарегистрирован накануне, 2 июня.

Теперь, прежде чем будет подписан закон о реформе, одобренный ранее, депутаты должны будут рассмотреть предложенный Савченко проект постановления. Перед голосованием Савченко обратилась к депутатам и попросила «не менять Конституцию во время войны», пишет украинская газета «Вести».

Напомним, что Савченко, которая служила в карательном батальоне «Айдар», а затем была осуждена в России на 22 года колонии и помилована, приступила к депутатской работе 31 мая. В первый день своей парламентской деятельности она пояснила депутатам, что будет активно работать в Раде и не даст им забыть о тех, кто находится на фронте, пока депутаты заседают в парламенте.