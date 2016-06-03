Белгород, 3 июня, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Кусок облицовочной плиты обрушился на 12-летнюю школьницу, проходившую мимо здания торгового центра. ЧП произошло в городе Короча Белгородской области 30 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

kd0.ru Кусок облицовочной плитки

Часть плиты обрушилась с уровня второго этажа фасада здания. Ребенок с диагнозом «перелом основания черепа» госпитализирован в областную детскую больницу.

Прокуратура района потребовала от полиции возбудить уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности, в настоящее время по делу проводятся следственные действия. Свою проверку начала также прокуратура.