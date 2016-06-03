Саратов, 3 июня, 2016, 12:41 — ИА Регнум. «Не вызывает сомнения тот факт, что за многолетнюю профессиональную деятельность у врача немало благодарных пациентов, спасенных жизней, заслуженных наград. Но закон обязаны соблюдать все», — прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

Женя Чмаров Тушка бройлера

В отношении 73-летнего врача одной из больниц в Ртищеве возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Получение должностным лицом взятки в виде иного имущества за незаконные действия» за выдачу листа нетрудоспособности без законных оснований.

По данным следствия, 29 апреля 2016 года врач, находясь в своем кабинете, «лично получил взятку в виде иного имущества». Эти противоправные действия медицинского работника выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЭБиПК МО МВД РФ «Ртищевский». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

«Взятка — вид преступления, который дискредитирует государственные институты в глазах населения, поэтому законодатель определил, что за совершение данного преступления уголовная ответственности наступает вне зависимости от размера взятки или стоимости имущества, являющегося предметом взятки, вне зависимости от обстоятельств совершения преступления, характеристик, наград и возраста» — отметили в пресс-службе СУ СКР региона.