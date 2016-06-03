Звёздный городок, Московская область, 3 июня, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина в подмосковном Звездном городке появится поверхность Луны и Марса. Модель станет лишь имитацией, однако поможет космонавтам отработать посадку на условной поверхности, сообщает РИАМО со ссылкой на начальника ЦПК Юрия Лончакова.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Алиса Селезнева на новой планете

По словам Лончакова, тренажеры имитирующие лунную и марсианскую поверхности для подготовки российских космонавтов к полетам в космос будут готовы через несколько лет.

«Мы планируем создать имитации лунной и марсианской поверхностей для подготовки российских космонавтов к полетам в космос на базе ЦПК. Реализация проекта займет несколько лет. Сейчас этот проект находится в стадии разработки. Мы готовим научно-исследовательскую работу по данному комплексному тренажеру», — пояснил он.

На будущих тренажерах космонавтам предстоит отрабатывать выход на поверхность условных планет из посадочного модуля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Роскосмоса Денис Лысков 3 июня был освобожден от занимаемой должности в связи с реорганизацией предприятия. Соответствующее решение принял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.