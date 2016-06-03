Чебоксары, 3 июня, 2016, 18:20 — ИА Регнум.



Информационная стряпня

В Чувашии запутались в предприятиях. Как минимум, информационно, о чём свидетельствует официальный пресс-релиз по итогам закрытого правительственного совещания по ОАО «Чувашавтодор». Пиарщики главы Чувашии Михаила Игнатьева трижды (!) спутали «Чувашавтодор» с казенным учреждением «Чувашупрдор», а затем пошли дальше и глубже, вложив это в цитату премьер-министра Ивана Моторина. Недоверие к официальному источнику усилилось ещё и тем, что «Чувашавтодор» — предприятие-банкрот, а казённое «Чувашупрдор» довольно успешно процветает, судя по лоску делового костюма директора Игоря Прусакова и его служебной иномарке.

Как выяснилось, среди участников узкого совещания, которое прошло на 15-м этаже Дома правительства, была пресс-секретарь главы Чувашии Светлана Каликова, которая и корпела над релизом. Такое впечатление, что к пресс-релизам в администрации относятся, как к заборным надписям. Хотя стоит ли удивляться подобным ляпам и непрофессионализму, если грубейшие фактические ошибки допускаются даже в постановлениях Кабинета министров — в частности, отриллионе на капремонт.

Из оставшихся фактических деталей можно привести две цифры по «Чувашавтодору». Объем работ по заключенным государственным и муниципальным контрактам составляет 570 млн рублей, а банкиры предлагают «согласовать продажу долгов» новому инвестору за 230 миллионов». «Мы не допустим, чтобы нами управляли банкиры и бизнесмены. Нам надо выстраивать четкие правила игры, принимать ответственные решения, управлять этими процессами», — приводится грозный ответ Михаила Игнатьева, который «обратил внимание, что необходимо соблюдать баланс интересов и работать на общий результат».

Под градусом славы

Впрочем, «Чувашупрдор» обрёл славу не только благодаря официальному релизу, но и скандалу, в эпицентре которого оказался его руководитель Игорь Прусаков, он же — член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Чувашии. Общественники, которые гораздо серьёзнее относятся к своей деятельности и делают это не по инструкции, а по совести, обнародовали, как главный контролёр дорог Чувашии ездит пьяным за рулём служебной машины. «Материал действительно есть. Здесь административное правонарушение», — подтвердил ранее на пресс-конференции глава ГИБДД Чувашии Владимир Романов, призвав дождаться решения суда.

При этом Прусаков, судя по всему, извиняться и тем более признавать вину не собирается — как имеют смелость это делать некоторые высокопоставленные руководители, извиняясь даже не за себя, а за членов семьи, которые также находятся под пристальным общественным вниманием. Напомним, 30 мая глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков взял всю вину на себя за ДТП с участием своего несовершеннолетнего сына. В прошлом году депутат Госсовета Олег Таланов принёс публичные извинения за езду в пьяном виде и совершение аварии с пострадавшим, компенсировав ущерб ценой в новую машину.

Проступку сына сити-менеджера глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин посвятил целый доклад на закрытом совещании в правительстве, а затем публично наказал четверых подчинённых за недостаточную профилактическую работу по выявлению водителей без прав. В то время как Игорь Прусаков продолжает занимать должность в правительственной комиссии и даже, вероятнее всего, выступать с докладами — видимо, отвечать за него придётся силовикам.

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Кадровый провал

В Чувашии окончательно развалился институт свободных вице-премьеров. Продержавшийся восемь месяцев зампредседателя Кабинета министров Михаил Резников пошёл на понижение, заняв пост «обычного» министра — главы Минтранса. Тем самым глава Чувашии Михаил Игнатьев признал правоту ИА REGNUM, с самого начала поднимавшего вопрос о нежизнеспособности структуры вице-премьеров без портфеля, которая к тому же повлекла увеличение численности высокопоставленных чиновников и расходы на их содержание. Таким образом, лоббировавший конструкцию освобождённых вице-премьеров руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев потерпел первое крупное поражение. Кроме того, его кадровый назначенец Владимир Доброхотов потерял должность министра транспорта.

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Другим кадровым событием стало уголовное дело на полпреда Чувашии при президенте РФ Леонида Волкова, которого подозревают в присвоении 2 млн рублей бюджетных средств. Он был отстранён от должности 30 мая на время проведения проверки в рамках исполнения федерального закона о противодействии коррупции.

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Мусорное дело

«Мусорный» рынок в Чувашии продолжает лихорадить. Пока в УФАС рассматриваются два дела по росту цен на складирование мусора, эксперты изучают концессионное соглашение и приходят к выводу, что оно кабальное для Чувашии: интересы частной компании превалируют над государственными, читай — народными. Концессионер, подписав документ, фактически при любом раскладе остаётся с прибылью, чего нельзя сказать о регионе и уж тем более о «балансе интересов», к чему упорно призывает Михаил Игнатьев. Начавшийся с экономических распрей вопрос потянул за собой политические и социальные аспекты.

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Прожить на прожиточный минимум или Депутатский доход

От роскоши до бедности — так можно охарактеризовать сведения о доходах и имуществе депутатов Чебоксар. Столичные парламентарии затмили по уровню богатства коллег не только из Госсовета Чувашии, но и Госдумы. При этом рейтинг поражает не только многостраничным перечислением имущества, но и наличием среди предпринимателей и директоров откровенных бедняков, чьи доходы не переваливают даже за порог прожиточного минимума.

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