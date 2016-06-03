Хельсинки, 3 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Финские производители мяса и молока получат порядка 18 млн денежной помощи. Около 9 млн будут предоставлены из средств Европейского союза, аналогичную сумму финские власти выделят из бюджета страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Финляндии.

Валентин Серов . Дворик в Финляндии. 1902

«Необходимость поддержки возникла в результате сложной экономической ситуации в сельском хозяйстве, — сообщается в пресс-релизе правительства. — Россия продлила летом 2015 года запрет на импорт продуктов питания, и цены производителей сельскохозяйственной продукции снизились». Кроме того, в 2015 году неблагоприятные погодные условия привели к обширным потерям в сельском хозяйстве и дополнительным расходам фермерств.

Как отмечают в финском правительстве, осенью 2016 года фермерам могут выплатить еще порядка 15 млн евро помощи.

Напомним, что в марте финские фермеры провели в Хельсинки протестную демонстрацию на тракторах. Аграрии потребовали от правительства возместить убытки от российского продовольственного эмбарго. «ЕС должен восстановить хорошие экономические отношения с Россией», — заявляли тогда в финском Центральном Союзе сельскохозяйственных производителей MTK.

Напомним, осенью 2015 года MTK сообщил, что финские сельхозпроизводители потеряли на российских контрсанкциях около 400 млн евро. При этом убытки производителей молока составили около половины этой суммы — 200 млн евро. «Потеря российского рынка стала огромным ударом по финскому сельскому хозяйству», — заявлял ранее председатель MTK Юха Мартилла.

По последним оценкам, в 2015 году доходы в сельскохозяйственном секторе страны упали на 40% по сравнению с 2014 годом.