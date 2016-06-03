Москва, 3 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Глава «Норникеля» Владимир Потанин вошел в список 200 миллиардеров мира, опубликованном агентством Bloomberg. Всего в топ-200 попали 15 российских миллиардеров.

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Потанин в списке занял 56-е место, его состояние оценивается в $14,7 млрд. Председатель ОАО «Новатэк» и крупнейший акционер нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон занял 63-е место в топ-200 с состоянием в $14,1 млрд.

В список также вошли Виктор Вексельберг, Алексей Мордашов, Михаил Фридман, Роман Абрамович и Алишер Усманов. Российским миллиардерам в общей сложности принадлежит $156,6 млрд.

Ранее журнал Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. В этом году его возглавил Леонид Михельсон.

Второе и третье места в списке заняли Михаил Фридман («Альфа-банк», Dea, Vimpelcom и X5 Retail Group) с состоянием $13,3 млрд и Алишер Усманов («Металлоинвест», Mail.ru Group, «Мегафон», DST, «ЮТВ Холдинг», СТС Media) с $12,5 млрд.