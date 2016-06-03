Ярославль, 3 июня, 2016, 13:00 — ИА Регнум. 3700 жителей Ярославской области обратились в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Количество пострадавших превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 28%, уточнили в ведомстве.

При этом присутствие вируса клещевого энцефалита в клещах составило — 0,67%, зараженность боррелиями — 26%, эрлихиями — 3,1%, анаплазмой — 0,3%.

Особую опасность для человека представляет укус клеща заражённого вирусом энцефалита.

«Нет стопроцентной гарантии удачного исхода лечения человека от энцефалита, если он не привит заранее. Прививка — мировая практика, доказавшая свою эффективность. Например в Канаде, где клещевая опасность не меньше чем в России, практически забыли о таком заболевании, как энцефалит», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Михаил Осипов.

Главной причиной возросшей клещевой опасности на территории региона специалисты называют уменьшение количества возделываемых сельхозугодий — поля зарастают и превращаются в благоприятную среду обитания для клещей.

«В советские времена противоклещевая обработка применялась повсеместно Ныне обрабатываются в обязательном порядке лишь социальные объекты: дома отдыха, санатория, детские лагеря и т.п. В городах эта процедура вообще возложена на муниципалитеты. Но, ещё раз повторю, всех клещей мы не уничтожим никогда, а реальной защитой от инфекций, переносимых этими членистоногими, является только заблаговременная тотальная вакцинация населения», — заявил Михаил Осипов.