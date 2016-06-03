Москва, 3 июня, 2016, 12:26 — ИА Регнум. По итогам 2015 года Россия экспортировала сельхозпродукции и продовольствия более чем на 16 млрд долларов США — это в 5 раз больше, чем 10 лет назад. Об этом сегодня, 3 июня, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на встрече министров сельского хозяйства «Группы двадцати», которая состоялась в Сиане (Китай), сообщили в Минсельхозе РФ.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

«Мы ставим перед собой амбициозные задачи и планируем к 2020 году в рамках импортозамещения выйти практически на 100%-ный уровень самообеспеченности по таким видам продовольствия, как молоко, мясо и овощи. А по фруктам сохранить импортные поставки лишь в части цитрусовых и экзотических фруктов, которые не растут на территории нашей страны», — заявил министр.

Ткачев также выразил готовность Российской Федерации приложить максимум усилий для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и международной экономической стабильности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачёв заявлял, что для решения задач по импортозамещению первое, что необходимо сделать, это увеличить к 2020 году производство молока на 7 млн тонн и выйти в целом на уровень молока 38 млн тонн, мясо нарастить на 500 тыс. тонн, выйти на общий результат 10 млн тонн.

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