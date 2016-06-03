Калуга, 3 июня, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Калуге следователи устанавливают обстоятельства гибели водителя троллейбуса.

40.mchs.gov.ru Происшествие случилось в троллейбусном депо

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Алина Чаркина, сегодня, 3 июня, поступило сообщение о том, что рано утром на территории депо муниципального предприятия горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» на рабочем месте погиб водитель троллейбуса.

По предварительным данным выяснилось, что около 7 часов утра двое водителей троллейбуса, не дождавшись специального тягача, решили вручную выкатить троллейбус из бокса. В то время, когда один водитель сидел за рулём троллейбуса, а второй толкал тяжелую машину, троллейбус покатился с уклона и придавил толкавшего мужчину к стоявшему рядом второму троллейбусу. В результате от полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.