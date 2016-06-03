Москва, 3 июня, 2016, 12:23 — ИА Регнум. В Москве проведут мероприятия по предотвращению несанкционированного проезда пассажиров метрополитена после высадки из вагонов, следующих под оборот. Как заявил журналистам исполняющий обязанности начальника отдела транспортной безопасности на рампах метрополитена и проходов в тоннели службы безопасности Геннадий Артамонов, стоимость штрафов будет увеличена, сообщает клрреспондент ИА REGNUM.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Проход в метрополитен

«Данное правонарушение не только создает неудобство для пассажиров, но и нарушает правила пользования метрополитена, а также КоАП», — отметил Артамонов.

На сегодняшний день размер штрафов за несанкционированныц проезд в метро не превышает 2 тысячи рублей.

Напомним, на станциях столичного метрополитена устанавливлены досмотровые зоны. Как ранее заявил руководитель московской подземки Дмитрий Пегов, с начала 2015 года было досмотрено более 5 млн пассажиров и 3,3 млн единиц багажа.