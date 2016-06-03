Москва, 3 июня, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Россия существенно нарастила производство зерновых и является одним из крупнейших игроков на мировом рынке зерна. Объем экспорта российского зерна за последние 10 лет увеличился почти в 3 раза и достиг 30 млн тонн. Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы. Об этом сегодня, 3 июня, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на встрече министров сельского хозяйства «Группы двадцати», которая состоялась в Сиане (Китай), сообщили в Минсельхозе РФ.

lifedon.com Поле пшеницы

Отмечены успехи не только в производстве зерна, но и в мясной отрасли. За 10 лет производство мяса птицы в России выросло в 3 раза, свинины — в 2 раза. «Мы не только смогли полностью обеспечить внутренний рынок, но и стали наращивать экспортные поставки мяса в другие страны», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в России собран хороший урожай зерна — почти 105 млн тонн, достигнуты рекордные показатели по сбору кукурузы, риса и сои.