Переславль-Залесский, Ярославская область, 3 июня, 2016, 12:14 — ИА Регнум. 5 июня в Переславле-Залесском Ярославской области состоится традиционный летний сказочный фестиваль «В гости к Берендею». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте культуры.

фото портала «Туристический Переславль»

Ежегодно в день фестиваля в Переславль съезжаются знаменитые гости: Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, костромская Снегурочка, хан Хасан и Казанский Кот из Татарстана, Василиса Премудрая из Ивановской области, ямщик Гаврила из Гаврилов-Яма, романовская овечка из Тутаева, Алёша Попович из Ярославля, Царевна-лягушка и Иван-царевич из Ростова Великого. В этом году перечень сказочных VIP-персон пополнят Марья-искусница из Суздаля и Тыгыдымский конь из деревни Тыгыдым. Оба героя примут участие в фестивале впервые.

Традиционно все персонажи расскажут о себе и вместе с многочисленными гостями и жителями города встретят сказочное Российское Лето.

В этот день праздничные мероприятия развернутся на нескольких фестивальных площадках — по замыслу организаторов, таким образом весь город превратится в одну сказочную страну. Начнется фестиваль в Доме Берендея, где развернется киностудия «Берендейфильм». Все гости смогут принять участие в съемках фильма-сказки «Здравствуй, сказочное лето!».

В Дендрологическом саду на территории Национального парка «Плещеево озеро» гостям фестиваля предложат прогуляться по Тропе сказок, отведать кашу с дымком и чай с пирожком. Культурно-выставочный центр Переславского музея-заповедника подготовил «Сказ о том, как кино в Переславле снимали». Мастерица-белошвейка из Музея старинных швейных машин научит всех желающих мастерить свой «Мешочек счастья», а самые любознательные смогут посетить мудрые уроки «Радионяни» в Музее радио.

Кроме того, организаторы фестиваля предложат любителям приключений семейный квест по Сказочному маршруту, в память о котором все получат уникальные сувениры. Также в течение всего фестивального дня больших и маленьких гостей ждут экскурсии на Сказочном экспрессе.